Войска Сирии отразили атаку боевиков недалеко от Дамаска
Недалеко от населенного пункта Хан-эш-Шейх возле Дамаска сирийским военным удалось отразить атаку террористов.
На правительственные войска напали боевики запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». Ранее террористы потеряли свои позиции и попытались вернуть прежнее влияние, однако им это сделать не удалось, сообщает "Коммерсантъ".
Тем временем в Алеппо проходит 10-часовая гуманитарная пауза. Ожидается, что из города будет выведена сирийская государственная армия, для мирных жителей также открыты коридоры. Пауза объявлена по инициативе российского президента Владимира Путина.
Ранее Минобороны РФ призвало вооруженные формирования покинуть Алеппо, в ответ представители боевиков выступили с отказом.
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