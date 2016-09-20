Войска САР при поддержке ВКС отбили атаку боевиков на севере Алеппо

Войска правительства Сирии вместе с ВКС РФ сумели отразить атаку террористов в районе квартала Аль-Шкейф на северной окраине Алеппо.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отечественный Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Войскам Сирии удалось взять под контроль южную окраину квартала Аль-Шкейф.