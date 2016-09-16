Войска САР отвели вооружение от дороги «Кастелло» под Алеппо
Правительственные войска Сирии отвели вооружения от дороги «Кастелло» под Алеппо для создания демилитаризованной зоны.
Также же действий со стороны подконтрольных США отрядов оппозиции не наблюдается. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
- Авиаудары по тем районам, где могут находиться отряды оппозиции, ВКС России и ВВС Сирии не наносятся. На дороге «Кастелло» правительственными войсками осуществлен отвод танков, БМП и артиллерии на установленные дистанции для создания демилитаризованной зоны, - цитирует Познихира «Интерфакс».
Он добавил, что аналогичных действий со стороны подконтрольных США отрядов оппозиции не наблюдается.
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