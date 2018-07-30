Войны с Россией закончатся при ее распаде на этносы
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил новый вариант урегулирования мировых конфликтов с Россией для всего мира.
По его словам, раздробив Россию на несколько частей по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы.
В Латвии неоднократно звучат антироссийские лозунги, тем не менее, ряд латвийских политиков отмечают, что нынешние отношения двух стран приносят Риге лишь убытки, сообщает РИА Новости.
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