Войны не будет: Китай и США отменят взаимные торговые пошлины
Китай и США договорились о прекращении введения взаимных торговых пошлин, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ после переговоров в Вашингтоне.
«Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин», - приводит его слова «Коммерсантъ».
Накануне стороны договорились увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики, активизировать сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности. При этом первый раунд торговых переговоров, который состоялся в мае, завершился без громких заявлений.
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