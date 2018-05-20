Войны не будет: Китай и США отменят взаимные торговые пошлины

Китай и США договорились о прекращении введения взаимных торговых пошлин, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ после переговоров в Вашингтоне.

«Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин», - приводит его слова «Коммерсантъ».

Накануне стороны договорились увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики, активизировать сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности. При этом первый раунд торговых переговоров, который состоялся в мае, завершился без громких заявлений.