Вован из «Реальных пацанов» выпустит музыкальный альбом

Актер Владимир Селиванов, снимавшийся в комедийном молодежном сериале «Реальные пацаны» в роли Вована, записал музыкальный альбом.

исполнивший роль Вована в сериале «Реальные пацаны», выпустит музыкальный альбом, сообщает «АиФ-Прикамье». Пластинку планируется выпустить к началу декабря.

- Музыкального материала есть еще на один альбом или на два. Запала есть еще лет на 20 или на 30. А пока решил перепеть давнюю работу – песню "Колян", — пишет Селиванов в своем Instagram.

В 2012 году артист записал саундтрек к сериалу «Реальные пацаны» под названием «Зацени», а его клип 2015 года, записанный совместно с Newel «Падаю в небеса» набрал в интернете порядка 90 тысяч просмотров, сообщает Lenta.ru