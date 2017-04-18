На востоке Турции разбился полицейский вертолет
В провинции Тунджели на востоке Турции разбился полицейский вертолет.
На борту находилось от 12 до 14 человек - семь из них являлись сотрудниками полиции, два судьи и члены экипажа, сообщает РБК.
Связь с вертолетом была потеряна в 11:50 по местному времени (совпадает с московским).
По предварительным данным, вертолет во время полета попал в неблагоприятные погодные условия — густой туман и дождь, что могло стать причиной крушения.
В настоящее время в районе падения вертолета идет поисковая операция.
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