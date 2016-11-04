На востоке Москвы произошло ограбление банка

На востоке Москвы неизвестные ограбили банк. Сумма похищенного превышает два миллиона рублей.

Инцидент произошел на Свободном проспекте. Лица злоумышленников были скрыты масками. После ограбления они скрылись с места преступления на автомобиле Fiat, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт происшествия, но не назвали сумму похищенных денежных средств.

Для поимки преступников введен план «Перехват». На место ограбления прибыла следственно-оперативная группа.