На востоке Москвы нашли тело погибшего ребенка

На Перовской улице в Москве обнаружено тело погибшего 12-летнего мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка.

На теле ребенка выявлены повреждения, характерные для падения с большой высоты, рассказала ТАСС помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родители ребенка и возможные очевидцы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.