На востоке Москвы нашли тело погибшего ребенка
На Перовской улице в Москве обнаружено тело погибшего 12-летнего мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка.
На теле ребенка выявлены повреждения, характерные для падения с большой высоты, рассказала ТАСС помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего, опрашиваются родители ребенка и возможные очевидцы.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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