На востоке Ирана произошло землетрясение
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Уточняется, что подземные толчки зафиксированы в 21.01 по московскому времени в 46 километрах от города Керман.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали, сообщает «РИА Новости».
Это уже второе землетрясение в Иране за последние дни. Ранее подземные толчки были зафиксированы недалеко от Тегерана. Жертвами стихии стали 75 человек.
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