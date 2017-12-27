На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что подземные толчки зафиксированы в 21.01 по московскому времени в 46 километрах от города Керман.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали, сообщает «РИА Новости».

Это уже второе землетрясение в Иране за последние дни. Ранее подземные толчки были зафиксированы недалеко от Тегерана. Жертвами стихии стали 75 человек.