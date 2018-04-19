В Восточной Гуте нашли дымовые шашки из Солсбери

Сирийские военные обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки западного производства, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, контейнеры с хлором оказались из Германии, а дымовые шашки - производства города Солсбери.

«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения», — отметила Захарова.

10 апреля США обвинили Дамаск в химатаке на мирное население в городе Дума, однако российские военные эксперты и местные жители это не подтвердили.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам в ответ на якобы имевшую место химатаку, сообщает «РИА Новости».