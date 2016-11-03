В восточном округе Москвы эвакуируют три детских сада и две школы

В Москве эвакуируют детей и сотрудников трех детских садов и двух школ. По сообщению агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на источник экстренных служб, в детские учреждения поступили сообщения об угрозе взрыва.

- В связи с этим проводится эвакуация учеников и сотрудников двух школ на улице Алексея Дикого и на Союзном проспекте, а также детей и сотрудников еще трех детских садов на Союзном проспекте, - цитирует источник «Газета.ru».

Силами московской полиции ведется расследование.

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