В восточном округе Москвы эвакуируют три детских сада и две школы
В Москве эвакуируют детей и сотрудников трех детских садов и двух школ. По сообщению агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на источник экстренных служб, в детские учреждения поступили сообщения об угрозе взрыва.
- В связи с этим проводится эвакуация учеников и сотрудников двух школ на улице Алексея Дикого и на Союзном проспекте, а также детей и сотрудников еще трех детских садов на Союзном проспекте, - цитирует источник «Газета.ru».
Силами московской полиции ведется расследование.
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