В восточном округе Москвы эвакуируют три детских сада и две школы

В Москве эвакуируют детей и сотрудников трех детских садов и двух школ. По сообщению агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на источник экстренных служб, в детские учреждения поступили сообщения об угрозе взрыва.

- В связи с этим проводится эвакуация учеников и сотрудников двух школ на улице Алексея Дикого и на Союзном проспекте, а также детей и сотрудников еще трех детских садов на Союзном проспекте, - цитирует источник «Газета.ru».

Силами московской полиции ведется расследование.