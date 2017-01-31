В восточном Алеппо снова открылись школы

Более 6500 детей восточной части сирийского города Алеппо вернулись за школьные парты благодаря усилиям Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Кроме того, при содействии ЮНИСЕФ появились программы по психосоциальной помощи, направленной на то, чтобы 35 тысяч детей во временных убежищах могли справиться с пережитыми трагедиями.

- Чтобы дети вновь начали учиться - это один из наших основных приоритетов, - цитирует представителя ЮНИСЕФ в Сирии Ханы Сингер «Интерфакс» со ссылкой агентство EFE.

В ЮНИСЕФ добавили, что 23 начальные школы уже получили все необходимые материалы, также были проведены программы обучения для преподавателей, направленные на то, чтобы помочь детям как можно скорее нагнать пропущенные уроки.

В организации напомнили, что впереди еще много работы и что в настоящее время до 1,7 миллиона сирийских детей не посещают школу.

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Места: Сирия
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