Восточная Гута перешла под контроль властей Сирии

Контроль над сирийским городом Дума полностью перешел к правительственным силам, рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Таким образом, в настоящее время Восточная Гута полностью освобождена от боевиков террористической «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ).

По словам Евтушенко, в освобожденный от боевиков город будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком при передаче Думы под контроль официального Дамаска.

В настоящий момент подходит к концу операция по выводу участников незаконных формирований из пригорода Дамаска, сообщает «Национальная служба новостей».