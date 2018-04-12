Восточная Гута перешла под контроль властей Сирии
Контроль над сирийским городом Дума полностью перешел к правительственным силам, рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
Таким образом, в настоящее время Восточная Гута полностью освобождена от боевиков террористической «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ).
По словам Евтушенко, в освобожденный от боевиков город будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком при передаче Думы под контроль официального Дамаска.
В настоящий момент подходит к концу операция по выводу участников незаконных формирований из пригорода Дамаска, сообщает «Национальная служба новостей».
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