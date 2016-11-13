Восстановлено движение электричек на Савеловском направлении

Движение пригородных поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги, нарушенное из-за обледенения проводов, восстановлено. Сейчас расписание входит в штатный график.

Движение электропоездов в Подмосковье было нарушено в пятницу из-за ледяного дождя. Непогода спровоцировала образование гололедицы на дорогах, повреждение линий электропередачи и падение деревьев, сообщает РИА Новости.

Между тем, МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации последствий мощного циклона в Центральной России. Группировка спасателей превышает одну тысячу человек и более 350 единиц техники.

Уже восстановлено электроснабжение в Московской, Тверской и Кировской областях. До сих пор сложной остается ситуация в Калужской области, где обесточены более 200 населенных пунктов.

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