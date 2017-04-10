Восстановить здоровье можно за один год
Ученый-биохимик Марва Оганян сообщила, что всего за 1 год можно стать абсолютно здоровым. Это возможно при верном влиянии человека на собственную биохимию.
По словам Оганян, медицина не выполняет собственных функций, а непосредственно она не лечит людей. Профессор считает, что состояние здоровья человека находится в зависимости от биохимии и обмена веществ, - сообщает «Экономика сегодня».
Марва Оганян заявила, что для составления программы лечения доктора должны исследовать биохимические процессы. Помимо этого особый интерес необходимо уделить контролю еды и напитков, которые употребляет человек.
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