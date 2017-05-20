На воспитательницу, заклеившую детям рты, завели уголовное дело
СК по Иркутской области возбудил уголовное дело на воспитателя детсада №71, расположенного в городе Ангарске.
Как сообщает РБК, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).
Следствие проверяет информацию СМИ о том, что воспитательница заклеила скотчем детям рты и выложила в соцсети фото одного из подопечных. В ходе разговора со следователями женщина пояснила, что в игровой форме попыталась установить в группе тишину.
Ранее 18 мая она была уволена из детского сада. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился взять на контроль эту ситуацию в детском саду Ангарска.
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