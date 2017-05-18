Воспитательница детсада заклеила ребенку рот скотчем и выложила в Instagram

Воспитательница детского сада в Иркутской области заклеила ребенку рот клейкой лентой и опубликовала его фото на своей странице в Instagram.

«Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя», - подписала педагог-мучитель снимок, на котором запечатлен плачущий маленький мальчик.

Увидев огромное количество негативных комментариев от возмущенных пользователей, женщина удалила свой аккаунт, однако полицейские незамедлительно установили автора снимка.

Проверка показала, что фото сделала воспитатель детского сада № 71, расположенного в Ангарске.

Кроме того, правоохранители выяснили, что воспитательница работает в саду всего два месяца. По факту издевательства над ребенком проводится проверка, сообщает Ura.ru.