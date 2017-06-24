В воскресенье Москву ожидает «опасная» погода
Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре и грозе в воскресенье. Из-за этого в последний день недели в столице будет объявлен желтый уровень опасности.
Гидрометцентр сообщил: «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна».
Как пишет РИА Новости, в Москве и Подмосковье в воскресенье пройдет гроза и поднимется сильный ветер.
Ранее сообщалось, что Россию в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления ожидает холодное лето.
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