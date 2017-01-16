МО вошла в тройку самых популярных у туристов регионов
Подмосковье признано одним из самых популярных у туристов регионов в период новогодних праздников.
Московская область заняла второе место в рейтинге, составленном по данным региональных администраций. Она уступила столице, но опередила Санкт-Петербург, сообщает интернет издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на турагентство ТурСтат.
В число популярных у туристов направлений новогоднего отдыха вошли также Краснодарский край, республика Татарстан, Крым и ряд других регионов.
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