МО вошла в экологический рейтинг российских регионов

Подмосковье заняло седьмое место в экологическом рейтинге российских регионов. Об этом заявил член общественного совета при Минприроды России Рашид Исмаилов.

В рейтинге учитывается количество мероприятий, проведение которых запланировано в течение Года экологии, объем финансирования региональных целевых программ, а также количество созданных ООПТ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Московская область в общем рейтинге выглядит достаточно неплохо. Минэколгоии региона организовало нормальную работу, установило контакт с общественностью и решает проблемы, которые сейчас существуют», - цитирует издание председателя партии «Альянс Зеленых» Александра Закондырина.