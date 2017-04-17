МО вошла в экологический рейтинг российских регионов
Подмосковье заняло седьмое место в экологическом рейтинге российских регионов. Об этом заявил член общественного совета при Минприроды России Рашид Исмаилов.
В рейтинге учитывается количество мероприятий, проведение которых запланировано в течение Года экологии, объем финансирования региональных целевых программ, а также количество созданных ООПТ, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Московская область в общем рейтинге выглядит достаточно неплохо. Минэколгоии региона организовало нормальную работу, установило контакт с общественностью и решает проблемы, которые сейчас существуют», - цитирует издание председателя партии «Альянс Зеленых» Александра Закондырина.
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