МГУ вошел в тройку лидеров по востребованности выпускников

Компания Quacquarelli Symonds (QS) составила рейтинг востребованности выпускников вузов и поместила в нем на третье место Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Ректор вуза Виктор Садовничий на общем собрании членов РАН прокомментировал этот результат, отметив, что МГУ опережают только Оксфорд и Стенфорд, сообщает РИА «Новости».

В общем рейтинге QS занимает 108 строчку. Это лучший результат среди отечественных вузов.