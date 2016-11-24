МГУ вошел в тройку лидеров по востребованности выпускников
Компания Quacquarelli Symonds (QS) составила рейтинг востребованности выпускников вузов и поместила в нем на третье место Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Ректор вуза Виктор Садовничий на общем собрании членов РАН прокомментировал этот результат, отметив, что МГУ опережают только Оксфорд и Стенфорд, сообщает РИА «Новости».
В общем рейтинге QS занимает 108 строчку. Это лучший результат среди отечественных вузов.
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