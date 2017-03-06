Восемь россиян вошли в список богатейших людей мира
Агентство Bloomberg обновило список 500 самых богатых людей мира. В него включены восемь представителей России.
Все они вошли в первую сотню. В частности, акционера холдинга «СИБУР» Леонида Михельсона, владеющего состоянием в 17,5 млрд долларов, агентство разместило на 47 месте. Глава «Норникеля» Владимир Потанин занял 51 место (с 16,6 млрд долларов). Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов помещен на 54 место (16,5 млрд долларов), сообщает РИА ФедералПресс.
Рейтинг традиционно возглавляет основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 85,6 млрд долларов. В тройку лидеров также входят Уоррен Баффет (78,9 млрд долларов) и глава Amazon Джефф Безос (73,5 млрд долларов).
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