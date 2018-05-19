Восемь футболистов сборной России пройдут проверку на допинг
Допинг-офицеры проверят на допинг восемь футболистов сборной России в Новогорске, сообщил замглавы департамента по информационной политике Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.
«Утром допинг-офицеры сделали запрос на тестирование восьми футболистов. На этом пока все», - приводит его слова издание «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что на сборы в Новогорск прибыли 28 российских футболистов. Они займутся подготовкой к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. В играх примут участие 23 спортсмена, их имена станут известны 4 июня.
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