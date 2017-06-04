Восемь человек пострадали при турбулентности на рейсе Амстердам - Гонконг

Восемь человек пострадали после того, как самолет, следовавший из Амстердама в Гонконг, попал в зону турбулентности.

Как передает РИА Новости, воздушное судно приземлилось около 10 утра, и к нему направились машины скорой помощи. Власти сообщили о том, что шесть пассажиров и два члена экипажа травмированы.

Как сообщил один из очевидцев, «многих пассажиров и предметы подбросило до потолка. Многие кричали. Было очень страшно». Он пояснил, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Он также добавил, что самолет резко потерял высоту, после чего пилот вышел к пассажирам и успокоил их.