Восемь человек пострадали при турбулентности на рейсе Амстердам - Гонконг
Восемь человек пострадали после того, как самолет, следовавший из Амстердама в Гонконг, попал в зону турбулентности.
Как передает РИА Новости, воздушное судно приземлилось около 10 утра, и к нему направились машины скорой помощи. Власти сообщили о том, что шесть пассажиров и два члена экипажа травмированы.
Как сообщил один из очевидцев, «многих пассажиров и предметы подбросило до потолка. Многие кричали. Было очень страшно». Он пояснил, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Он также добавил, что самолет резко потерял высоту, после чего пилот вышел к пассажирам и успокоил их.
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