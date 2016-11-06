Восемь человек пострадали при взрыве газа в Иваново

Число пострадавших при обрушении двухэтажного жилого дома в Иваново увеличилось до восьми, сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Ранее также стало известно о том, что пять человек, включая четырехлетнюю девочку, погибли.

«Восемь жильцов дома пострадали, четверо из них госпитализированы, еще пять человек погибли», — сказал собеседник «РИА Новости».

Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате в здании частично обрушились конструкции. В доме прописаны 19 человек, жили 21 человек, эвакуировано 15 человек.

МЧС России открыло «горячую линию» - по телефону 8(4932)29-91-84 можно узнать о судьбе близких и родственников.