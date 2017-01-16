Восемь богачей планеты владеют половиной существующего в мире капитала

Благотворительная организация Oxfam провела исследование, согласно которому выяснилось, что совокупное состояние восьми самых богатых людей мира сравнялось с капиталом остального человечества.

- Это возмутительно, что такие средства сосредоточены в руках всего нескольких человек, когда каждый десятый в мире вынужден выживать на менее чем два доллара в день. Неравенство способствует тому, что сотни миллионов человек находятся в ловушке бедности. Это разрушает наши общества и подрывает демократию, — цитирует слова исполнительного директора организации Уинни Бьянимы РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Oxfam.

В число восьми богачей входят основатель Microsoft Билл Гейтс (чистая стоимость активов – 75 миллиардов долларов), экс-президент Inditex, в которую входить сеть магазинов одежды Zara, Амансио Ортега (67 миллиардов долларов), американский предприниматель Уоррен Баффетт (60,8 миллиарда долларов), мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу (50 миллиардов долларов), глава Amazon Джефф Безос (45,2 миллиарда долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (44,6 миллиарда долларов), глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (43,6 миллиарда долларов) и Майкл Блумберг (40 миллиардов долларов).