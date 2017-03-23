Вороненкова мог из ревности убить бывший муж Максаковой

К смерти экс-депутата Дениса Вороненкова, сбежавшего с семьей на Украину, может быть причастен бывший гражданский муж его супруги Марии Максаковой. Такое мнение выразил продюсер Владимир Сергеев, хорошо знавший семью оперной певицы Максаковой.

Он считает, что бывший гражданский муж певицы — вор в законе Владимир Тюрин воспользовался связями в криминальном мире, чтобы избавиться от Вороненкова и вернуть Максакову в Россию, так как она оставила в Санкт-Петербурге их сына Илью и дочь Людмилу.

«Я очень хорошо знаю их семейство и думаю, что здесь приложил руку ее первый гражданский муж Володя Тюрин. Она его лишила общения с детьми и навсегда уехала. Она вышла замуж за крупного мошенника, никого не поставив в известность, тем самым предала хорошие отношения с бывшим мужем», - приводит Life слова Сергеева.

Он также рассказал, что Тюрин поддерживал Мксакову финансово, но не мог на ней жениться, потому что является криминальным авторитетом.

Вороненков в декабре прошлого года покинул Россию вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также являлась членом комитета Госдумы по культуре. Уехав в Киев, они получили гражданство Украины. По некоторым данным, Вороненков вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. После этого солистку Мариинского театра Марию Максакову исключили из «Единой России» и уволили из Гнесинки, а ее супруга объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.