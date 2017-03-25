Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Церемония прощания с убитым прошла во Владимирском соборе столицы Украины.

На ней присутствовали вдова Мария Максакова, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, а также родственники и украинские политики. Пономарев пообещал отомстить за смерть Вороненкова. Он сказал: «Мы отомстим».

Максакова выразила благодарность Украине за то, что она приняла ее с мужем, сообщает ТАСС.

Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве недалеко от гостиницы «Премьер-палас». Киллер выстрелил в парламентария, после чего между охранником и убийцей завязалась перестрелка. Оба мужчины были ранены. Позже киллер скончался в больнице.

Было установлено, что исполнителем убийства стал украинец Павел Паршов, который с 2015 года служил в батальоне «Донбасс» Национальной гвардии Украины. В 2016 году его уволили за неисполнение условий контракта. По факту случившегося начато уголовное дело по статье «умышленное убийство».