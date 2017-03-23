Вороненков собирался вернуться в Москву и сдаться властям

Потерпевший по уголовному делу, возбужденному против бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, московский бизнесмен Отари Кабахидзе заявил, что за сутки до убийства общался с Вороненковым по телефону.

- Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон. Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность, — рассказал Кабахидзе «Лайфу».

По словам бизнесмена, недавно он подал на Вороненкова иск с требованием компенсировать причиненный ущерб.

- Хоть человек и злодей и причинил нашей семье много горя, для меня это неприятное известие, и как-то злорадствовать по этому поводу я не хочу, — подчеркнул Кабахидзе.

Ранее сообщалось, что Вороненков переехал на Украину, в декабре 2016 года получив гражданство этой страны. Он выступал одним из главных свидетелей по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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