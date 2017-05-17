Вороненков работал в прокуратуре и ФСКН без диплома юриста

Экс-депутат от КПРФ Денис Вороненков, убитый в Киеве в марте текущего года, не имея высшего юридического образования, несколько лет успел проработать в военной прокуратуре в Рязани и службе безопасности ФСКН.

Такие подробности выяснились в ходе расследования убийства Вороненкова в Киеве, куда он сбежал вместе с супругой Марией Максаковой после возбуждения против него уголовного дела в РФ.

По данным газеты «Коммерсант», после окончания Ленинградского суворовского училища в 1988 году Денис Вороненков поступил в Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище, однако через два года был отчислен. В 1995-1997 годах Вороненков учился в Москве в Военной гуманитарной академии. В том же 1995 году, не имея высшего юридического образования, он устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона, где работал следователем и помощником прокурора.

По версии следствия, диплом юриста он представил работодателям только в феврале 1996 года, однако проверка установила, что в университете, выдавшем диплом, Вороненков «проучился» всего три месяца. Отсутствие реального высшего образования не помешало экс-депутату защитить сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, причем у одного и того же научного руководителя из рязанского университета.

По словам источника газеты, полученные следствием данные не имеют прямого отношения к преступлению, но характеризуют его как человека, склонного к аферам.

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Места: Россия
Организации: СКР
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