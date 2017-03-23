Вороненков проходил свидетелем по делу о контрабанде в структурах ФСБ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что следствие рассматривает две основные версии причин заказного убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, поскольку он проходил свидетелем не только по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, но и о контрабанде в структуре ФСБ.

- На этот момент предварительными версиями рассматривается как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и убийства по делу контрабанды ФСБ Российской Федерации, - цитирует Луценко «Интерфакс».

По словам генерального прокурора, известно, что к месту преступления убийцу подвезла машина марки Daewoo. Сам преступник находится в критическом состоянии, поскольку получил огнестрельные ранения в грудь и голову. Врачи бьются за его жизнь. Охранник Вороненкова также получил ранение в область сердца, но находится в сознании и дает показания. Как подчеркнул Луценко, охранник является действующим сотрудником спецслужб Украины.

Ранее один из московских бизнесменов рассказал, что в среду говорил по телефону с Вороненковым. Бывший депутат заявил о желании вернуться в Москву, чтобы сдаться властям, и просил дать ему номер телефона следователя, который ведет возбужденное против него дело.