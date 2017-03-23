Вороненков был лишен российского гражданства в декабре 2016 года

Экс-депутат Госдумы от партии КПРФ Денис Вороненков, убитый в Киеве, был лишен российского гражданства в декабре 2016 года, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах России, Вороненков не отказывался от российского гражданства, несмотря на получение украинского паспорта.

Экс-депутат был застрелен 23 марта у центрального входа в отель «Премьер-палас», киллер попал в него четыре раза. Охранник бывшего депутата также получил ранения, но смог выстрелить в убийцу, сообщает RT.

Вороненков в декабре прошлого года покинул Россию вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также являлась членом комитета Госдумы по культуре. Уехав в Киев, они получили гражданство Украины. По некоторым данным, Вороненков вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. После этого солистку Мариинского театра Марию Максакову исключили из «Единой России» и уволили из Гнесинки, а ее супруга объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.

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