В Воронежской области рухнул самолет Як-130
Самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков рухнул в городе Борисоглебск в Воронежской области.
Летчик и курсант, находившиеся на борту воздушного судна, смогли катапультироваться и успешно приземлиться.
Уточняется, что инцидент произошел 12 апреля около 09:40 по местному времени.
Причины аварии в настоящее время выясняются, сообщает «360».
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