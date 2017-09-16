В Воронежской области в ходе учений разбился самолет Як-130
Во время тренировочного полета около аэродрома «Борисоглебск» упал учебно-боевой самолет Як-130, сообщили в Минобороны РФ.
В заявлении ведомства говорится: «16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома «Борисоглебск» потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130».
В Минобороны подчеркнули, что экипаж самолета увел воздушное судно от построек и сам благополучно катапультировался.
Для выяснения причин падения самолета на место происшествия с аэродрома Чкаловский выедет комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил России, передает «РИА Новости».
Як-130 – двухместный учебно-боевой самолет, используемый для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения военных задач.
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