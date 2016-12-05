Под Воронежем обнаружили гигантскую мышь
В Хопёрском заповеднике (Воронежская область) нашли гигантскую мышь весом в 90 граммов. Это самая огромная мышь за 40 лет наблюдений за данным видом грызунов, отмечают зоологи заповедника.
Они поведали, что средний вес желтогорлых мышей, а именно к нему относится обнаруженная мышь, находится в пределах 50 граммов. Вес прошлого рекордсмена достигал 85 граммов. Средний вес домашних мышей и вовсе составляет 20 граммов. Самыми мелкими считаются мыши-малютки. Их средний вес составляет примерно 4 грамма, - сообщает «ФАН».
Как сообщили специалисты, в Хопёрском заповеднике наблюдение за мышами ведется с 1972 года. Учет грызунов проводят два раза в год: весной и осенью.
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