В Воронеже закрыли сайт с предложенем киллерских услуг

Прокуратура Воронежской области обнаружила сайт, на котором предлагались услуги по убийству людей. Вход на ресурс был свободным.

– В ходе мониторинга сети интернет прокуратура выявила сайт, на котором размещена информация о возможности заказать убийство человека. Предлагалось воспользоваться услугами киллера, – сообщили в прокуратуре Воронежской области. Известно, что киллер мог совершить преступление как на территории России и СНГ, так и ближнего и дальнего зарубежья.

После решения прокуратуры документы будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки доступа к данному интернет-ресурсу, добавляет ТАСС.