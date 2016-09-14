В Воронеже закрыли сайт с предложенем киллерских услуг
Прокуратура Воронежской области обнаружила сайт, на котором предлагались услуги по убийству людей. Вход на ресурс был свободным.
– В ходе мониторинга сети интернет прокуратура выявила сайт, на котором размещена информация о возможности заказать убийство человека. Предлагалось воспользоваться услугами киллера, – сообщили в прокуратуре Воронежской области. Известно, что киллер мог совершить преступление как на территории России и СНГ, так и ближнего и дальнего зарубежья.
После решения прокуратуры документы будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки доступа к данному интернет-ресурсу, добавляет ТАСС.
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