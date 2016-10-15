В Воронеже произошла стычка футбольных фанатов
Три болельщика и один полицейский пострадали во время потасовки между фанатами столичного "Динамо" и "Факела" перед матчем в Воронеже.
Сам матч на 58-й минуте встречи был остановлен из-за беспорядков на трибунах. Игра была возобновлена спустя примерно 10 минут и завершилась победой "Факела" — 2:1.
Из трех пострадавших москвичей одного отвезли с огнестрельным ранением правой голени в больницу. Еще один житель столицы получил перелом пястных костей, однако от госпитализации отказался, сообщает РИА Новости.
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