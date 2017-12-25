Мэр Воронежа возглавил Воронежскую область

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Воронежской области мэра Воронежа Александра Гусева до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области.

Ранее президент России принял отставку по собственному желанию воронежского губернатора Алексея Гордеева, сообщает РИА Новости.

Александр Гусев в период с августа 1985 года по ноябрь 1992 года работал на заводе «Воронежсинтезкаучук» мастером смены цеха, начальником смены цеха, старшим инженером технологом цеха, инженером-технологом, заместителем начальника цеха.

С 1995 по 2007 год— начальник производства, технический директор, первый заместитель генерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук».

С 2007 по март 2009 года — генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук».

С апреля 2009 года по сентябрь 2013 года замещал государственные должности Воронежской области: заместителя председателя правительства Воронежской области — руководителя департамента промышленности, транспорта и связи Воронежской области; заместителя председателя правительства Воронежской области — руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций; заместителя губернатора Воронежской области — первого заместителя председателя правительства Воронежской области.

8 сентября 2013 года избран главой городского округа город Воронеж, 13 сентября 2013 года — вступил в должность.