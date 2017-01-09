Ворона ограбила сотрудников фирмы в Ижевске
Сотрудники фирмы в Ижевске, впустившие в окно ворону, понесли материальные потери. Пернатая хищница похитила столовый инвентарь и скрылась в неизвестном направлении.
Как заявили работники организации, они понесли в большей степени моральные, чем материальные потери, - сообщает медиаплатформа «Безопасность».
Ранее аналогичный случай произошел в Ленинградской области, где на границе ворона выхватила паспорт у зазевавшегося гражданина Эстонии. Мужчине пришлось потратить много времени и сил на оформление новых документов.
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