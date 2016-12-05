Воробьев поздравил жителей Подмосковья с 75-летием Битвы под Москвой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с 75-летием с начала Битвы под Москвой, пожелав всем мира и благополучия.

В своем поздравлении, Воробьев напомнил, что сражение стало переломным моментом не только в Великой Отечественной войне, но и в мировой истории.

Губернатор подчеркнул, что именно с подмосковной земли начался трудный путь к Победе. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».