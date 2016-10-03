Вопрос принадлежности Крыма не входит в повестку российско-японского диалога
Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос о принадлежности Крыма не обсуждается в процессе переговоров с Россией о мирном договоре.
Абэ опроверг слухи о том, что страна согласна на компромисс с Россией, при котором будут возвращены только два острова Курильской гряды из четырех. Премьер еще раз заявил о неизменности позиции Токио по территориальному спору с Россией.
Как напоминает «Росбалт», что ранее Абэ заявлял, что Япония не может выстраивать свои переговоры с Россией, ориентируясь на внутриполитическую ситуацию в США, имея в виду ноябрьские президентские выборы.
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