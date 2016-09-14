Вопрос о безвизовом режиме для Украины Европа решит в октябре

После встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил журналистам, что надеется на скорое решение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима со странами ЕС.

Ожидается, что данный вопрос будет включен в повестку дня Европарламента уже в октябре. Как сообщил своему краинскому коллеге Шульц, конкретная дата заседания по вопросу о предоставлении Киеву безвизового режима будет определена 29 сентября. Парубий, в свою очередь, высказал надежду на положительное решение европейцев.

Среди требований, которые выставляет ЕС Украине для решения визового вопроса - усиление борьбы с коррупцией, приведение документов удостоверяющих личность к европейскому образцу (биотермические ID-карты, а также восстановление контроля за границами на востоке страны, сообщают РИА Новости.