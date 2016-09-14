Вопрос о безвизовом режиме для Украины Европа решит в октябре

После встречи с президентом Европейского парламента Мартином Шульцем председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил журналистам, что надеется на скорое решение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима со странами ЕС.

Ожидается, что данный вопрос будет включен в повестку дня Европарламента уже в октябре. Как сообщил своему краинскому коллеге Шульц, конкретная дата заседания по вопросу о предоставлении Киеву безвизового режима будет определена 29 сентября. Парубий, в свою очередь, высказал надежду на положительное решение европейцев.

Среди требований, которые выставляет ЕС Украине для решения визового вопроса - усиление борьбы с коррупцией, приведение документов удостоверяющих личность к европейскому образцу (биотермические ID-карты, а также восстановление контроля за границами на востоке страны, сообщают РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Ученые: некоторые вороны хорошо приспособлены к труду

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО