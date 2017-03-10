Вооруженный топором выходец из Косово атаковал вокзал в Дюссельдорфе
Выходец из Косово, вооруженный топором, напал на пассажиров главного вокзала в немецком Дюссельдорфе, ранив девять человек.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел в Дюссельдорфе накануне вечером.
По подозрению в совершении атаки задержан 36-летний выходец из Косово. По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием.
Среди раненых оказались двое туристов из Италии, сообщает «Интерфакс».
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