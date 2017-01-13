Вооруженный С-400 полк заступил на боевое дежурство в Крыму

В Крыму начал боевое дежурство зенитный ракетный полк Южного военного округа, имеющий на вооружении систему С-400 «Триумф».

В Минобороны отметили, что военнослужащие полка в прошлом году прошли переобучение и успешно выполнили тренировочные пуски ракет.

Командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов заявил, что присутствие ЗРК С-400 в Крыму на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга России, передают «Известия».