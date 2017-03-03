Вооруженный преступник в маске не сумел ограбить букмекерский офис в Москве

Ворвавшись в помещение букмекерской конторы, расположенной в районе Богородское российской столицы, мужчина в маске потребовал у кассира деньги, дважды выстрелил в потолок, но ничего не взял и скрылся.

С заявлением о странном налете в полицию обратился директор букмекерской на Открытом шоссе, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По словам представителя пресс-службы, полицией установлено, что в помещение конторы вошел неизвестный в маске. Угрожая кассиру пистолетом, он «дважды выстрелил вверх, попытался открыто похитить денежные средства, но скрылся, ничего не взяв». Возбуждено уголовное дело о разбое, полиция ведет розыск преступника.