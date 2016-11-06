Вооруженный мужчина задержан у Белого дома

У Белого дома в Вашингтоне сотрудник Секретной службы США задержал мужчину, в автомобиле которого было обнаружено более 800 патронов.

В связи с инцидентом все входы в эту резиденцию президента США и выходы из нее были временно перекрыты по соображениям безопасности.

Как выяснилось, у задержанного не было лицензии на ношение оружия. Кроме того, при аресте он оказал сопротивление.

Во время происшествия президента США Барака Обамы в Белом доме не было, сообщает ТАСС.