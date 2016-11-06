Вооруженный мужчина задержан у Белого дома
У Белого дома в Вашингтоне сотрудник Секретной службы США задержал мужчину, в автомобиле которого было обнаружено более 800 патронов.
В связи с инцидентом все входы в эту резиденцию президента США и выходы из нее были временно перекрыты по соображениям безопасности.
Как выяснилось, у задержанного не было лицензии на ношение оружия. Кроме того, при аресте он оказал сопротивление.
Во время происшествия президента США Барака Обамы в Белом доме не было, сообщает ТАСС.
Следующая новость Асад рассказал о политике РФ в Сирии
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии