Вооруженные силы РФ увеличивают штатную численность

Вооруженные силы РФ с начала июля увеличат штатную численность до 1,9 миллиона человек, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что миллион составят военнослужащие.

Предыдущая редакция указа устанавливала штатную численность ВС РФ в размере 1,88 миллиона человек, сообщает «Экономика сегодня».