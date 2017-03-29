Вооруженные силы РФ увеличивают штатную численность
Вооруженные силы РФ с начала июля увеличат штатную численность до 1,9 миллиона человек, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что миллион составят военнослужащие.
Предыдущая редакция указа устанавливала штатную численность ВС РФ в размере 1,88 миллиона человек, сообщает «Экономика сегодня».
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