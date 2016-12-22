Вооруженные силы Украины объявили о готовности к «режиму тишины» с 24 декабря
Выступая на брифинге в Киеве, официальный представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что ВСУ готовы выполнить решение Контактной группы о полном прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе с 24 декабря.
- Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения Контактной группы, - цитирует Мотузяника ТАСС.
Ранее сообщалось, что на совещании Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе стороны пришли к соглашению о полном прекращении огня на линии соприкосновения.
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