Вооруженные силы Украины объявили о готовности к «режиму тишины» с 24 декабря

Выступая на брифинге в Киеве, официальный представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что ВСУ готовы выполнить решение Контактной группы о полном прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе с 24 декабря.

- Вооруженные силы Украины готовы к выполнению очередного решения Контактной группы, - цитирует Мотузяника ТАСС.

Ранее сообщалось, что на совещании Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе стороны пришли к соглашению о полном прекращении огня на линии соприкосновения.