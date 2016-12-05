Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс танки и минометы
К линии соприкосновения в Донбассе со стороны Мариуполя Вооруженными силами Украины переброшено несколько танков и минометов. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.
- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.
Так, в селе Славное в трех километрах западнее Донецка выявлены огневые позиции четырех минометов калибром 120 мм, четыре миномета выявлены в селе Широкино, а в Донском под Волновахой обнаружены пять украинских танков.
- Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ, — заявил Басурин.
Следующая новость Иракский спецназ ликвидировал в Мосуле министра нефти ДАИШ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии