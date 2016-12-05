Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс танки и минометы

К линии соприкосновения в Донбассе со стороны Мариуполя Вооруженными силами Украины переброшено несколько танков и минометов. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Так, в селе Славное в трех километрах западнее Донецка выявлены огневые позиции четырех минометов калибром 120 мм, четыре миномета выявлены в селе Широкино, а в Донском под Волновахой обнаружены пять украинских танков.

- Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ, — заявил Басурин.